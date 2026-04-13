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Corriere Fiorentino

I dubbi del CorFio: “Mandragora non compensa l’assenza di Nicolò Fagioli”

rolando mandragora
Mandragora sarà capace di prendere il posto di Fagioli?
Redazione VN

Paolo Vanoli deve affrontare un'emergenza infortuni importante. Manca Fagioli, e il probabile rientro di Mandragora non vale come compensazione.

Perché l’ex Udinese non ha assolutamente le stesse caratteristiche del 44 e non a caso, la Fiorentina, sul piano del gioco e della produzione offensiva è ormai dipendente dal suo (unico) regista. Non solo.

All’assenza di Fagioli infatti si unisce anche quella di Gudmundsson che, pur non offrendo praticamente mai un rendimento all’altezza, è comunque un altro che per qualità e talento può inventarsi qualsiasi cosa, e in ogni momento. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

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