Valentini: quando stregò De Rossi e quel soprannome da leader difensivo

La Repubblica scrive oggi del nuovo arrivo in casa Fiorentina, ovvero del difensore argentino Nicolas Valentini . Fisico possente, piede mancino, un procuratore nipote del ct campione del mondo con l’Argentina nel 1986 Carlos Bilardo e un soprannome, “el coco”, che richiama al suo modo di giocare. La Fiorentina è pronta ad accogliere Nicolas Valentini (LA SCHEDA) , difensore centrale argentino in arrivo dal Boca Juniors a parametro zero. Il classe 2001 inizierà, con la fine del 2024 e l’avvio del 2025, la sua avventura in viola. Valentini firmerà un contratto fino a giugno 2029 da un milione a stagione.

La diatriba col Boca

L’avvio sarà però un lungo periodo di adattamento al calcio italiano, con Nicolas che non gioca una partita ufficiale dall’aprile scorso, da quando, per volere del club argentino è stato escluso dalla prima squadra per non aver rinnovato il contratto. Una scelta che non è piaciuta al presidente Riquelme che non ha dato il placet neppure per una partenza anticipata in estate in cambio di un indennizzo di 2 milioni da parte della Fiorentina. Valentini si è così allenato in questi mesi senza però mai aver avuto il ritmo partita vero, quello che dovrà trovare in fretta per essere utile a stagione in corso.