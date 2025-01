Valentini, nel segno di Bilardo con l’Italia nel destino

L'Italia nel destino

Il ragazzo però, come si capisce dal cognome, ha l'Italia nel sangue. E proprio in Italia doveva sbarcare nel 2021, quando il Verona aveva chiuso per lui. Valentini volò anche a Milano per chiudere la trattativa, ma il tutto saltò per il mancato arriva in tempo del passaporto italiano. Mancini a suo tempo ci aveva pensato per la nazionale maggiore, visto che il ragazzo ancora non ha esordito con la nazionale maggiore di Scaloni. Lo voleva anche la Roma, ma la sua promessa a Pradè è stata mantenuta