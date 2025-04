Repubblica: “I fattori che incidono sulla permanenza di Kean a Firenze”

Alla Juventus rischiava di perdersi, alla Fiorentina si è ritrovato. Di ciò, Moise Kean, deve ringraziare Palladino (e non solo) che da tempo lo cercava, l'ha voluto ed è riuscito ad averlo per 13 milioni. Una clausola rescissoria fissata dal calciatore a 52 milioni che in estate sembrava quasi un obiettivo da raggiungere. Un modo per dimostrare, prima a sé stesso poi agli altri, cosa sarebbe stato in grado di fare. E a fine stagione quella clausola avrà un peso sul destino di Kean, ma, come riporta La Repubblica, non sarà determinate. E' la volontà del calciatore che conta.