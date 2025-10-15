Un Gudmundsson islandese e uno fiorentino. Gazzetta: “Pioli riflette”

C'è un Gudmundsson islandese e uno fiorentino. Una ulteriore riprova è arrivata lunedì sera quando Albert nella partita tra la sua nazionale e la Francia è stato nuovamente fra i migliori in campo, dopo la doppietta nella precedente sfida contro l'Ucraina.
Gudmundsson pronto al rilancio contro il Milan
Oggi Gud torna al Viola Park, motivato e rigenerato, con la voglia di convincere Stefano Pioli a schierarlo ancora dal primo minuto domenica a San Siro contro il Milan, dopo averlo tolto nell'intervallo della partita con la Roma. Un anno fa, nel match con i rossoneri, ha segnato al Franchi il suo primo gol su azione in viola (la rete del definitivo 2-1) e ora serve un'impennata da parte sua perché la rinascita della Fiorentina può andare di pari passo con la sua.
Da solo o in coppia alle spalle del centravanti oppure a fare da collegamento fra centrocampo e trequarti, Pioli studia il modo migliore per cercare di esaltarlo nella squadra di club. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
