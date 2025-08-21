Il Torino è alla ricerca di un terzino che possa essere un'alternativa a Cristiano Biraghi per dargli la possibilità di rifiatare. L’ultimo profilo sondato è quello di Anais Salah-Eddine, di proprietà della Roma: arrivato a gennaio non ha trovato molto spazio.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Tuttosport: “Torino alla ricerca di un vice Biraghi. Sondato Niccolò Fortini”
Tuttosport
Tuttosport: “Torino alla ricerca di un vice Biraghi. Sondato Niccolò Fortini”
Il Torino ha messo gli occhi su Fortini
Ma non è l’unico giocatore seguito. Anche il Torino si inserisce nella corsa al viola Niccolò Fortini (seguito sia in Serie A che in B), dopo i sondaggi per Ouattara del Monaco e Mahamadou Nagida del Rennes.
© RIPRODUZIONE RISERVATA