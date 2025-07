Fortini, ora la grande occasione. È tornato a Firenze per restare

Il giovane Fortini è tornato per restare: dopo una grande annata alla Juve Stabia ora vuole ritagliarsi uno spazio in viola

Reduce da una stagione di gran qualità, ora Niccolò Fortini sogna in grande. Una grande annata alla Juve Stabia in B, con tanto di play-off giocati, può aprire le porte a un salto in alto con la maglia della Fiorentina addosso. Il virgulto cresciuto in casa vuole riprendere le orme di Comuzzo e non c'è dubbio che la strada sia quella migliore.

Può restare con Pioli

La Fiorentina vuole dargli una chance, anche se - scrive il Corriere Dello Sport - è complicato capire quale possa essere il ruolo più congeniale. Calciatore poliedrico, è in grado di fare tutti i ruoli dalla mezzala all'attaccante esterno, fino al laterale difensivo. La maturazione atletica e tattica è sotto gli occhi di tutti: può essere una risorsa significativa per Pioli. In più, Fortini sta piacendo a mezza Europa, sogna un giorno la Premier ed è proprio in vacanza in Inghilterra. Ora, però, tornerà per restare.