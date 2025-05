Tuttosport: “La permanenza di Palladino potrebbe trattenere Kean”

"La permanenza di Palladino potrebbe trattenere Kean dato il rapporto fra i due, ma ora il futuro è solo il Betis, la Fiorentina vuole emulare l’Inter con il Barcellona, una notte da leoni per arrivare dritti in finale. «Complimenti a Inzaghi, alla squadra e alla dirigenza per una partita che mi ha emozionato e resterà nei ricordi di tutti. I giocatori alla fine erano stremati ma nessuno ha mollato. Mi è piaciuto questo spirito e dovremo averlo anche noi, sudare la maglia e giocare col fuoco dentro. Abbiamo le qualità per farcela, se gli avversari si mostreranno più bravi ne prenderemo atto, ma i giudizi su di noi non possono cambiare in caso di risultato negativo, quindi niente pressione. Scendiamo in campo come negli ultimi due mesi, con cuore, coraggio, maturità, fiducia, dando tutto e credendoci fino alla fine, noi e i 22.000 sugli spalti, tutti insieme per fermare il Betis. Se faremo ciò che sappiamo ci riusciremo»".