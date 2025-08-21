Tuttosport: “Ecco perché serve la Conference. E 24 anni per un trofeo sono troppi”

Tuttosport analizza l'esordio europeo 2025-2026 della Fiorentina di Stefano Pioli contro gli ucraini del Polissya. Dopo le due finali perse con Vincenzo Italiano e lo stop in semifinale lo scorso maggio con Raffaele Palladino, infatti, la Fiorentina torna all'assalto della Conference League. Competizione che non ha certo il prestigio, il fascino, gli introiti della Champions. Ma resta pur sempre una vetrina che permette di portare a casa un trofeo e accedere all'Europa League. E, nel caso della squadra viola, scesa in campo in 46 partite superando sempre i playoff contro Twente, Rapid Vienna e Puskas Akademia, ha comunque portato finora nelle casse una cinquantina di milioni di euro. Adesso ci riprova con al timone un allenatore che ha in bacheca uno scudetto (vinto con il Milan) e vanta una lunga importante carriera e una grande esperienza nelle coppe internazionali. Stefano Pioli ha tracciato la strada fin dal primo giorno del suo ritorno a Firenze sei anni dopo la prima avventura in panchina (2017-2019) sotto la gestione Della Valle: sono passati 24 anni dall'ultimo trofeo vinto dalla Fiorentina, la Coppa Italia nel 2001, troppi per una piazza appassionata, esigente, ambiziosa come quella viola. Nel frattempo, il tecnico viola sulla formazione non si sbilancia, ma l'intenzione è affidarsi a tutti i big, partendo dall'attacco con gli attesissimi Gudmundsson, Kean e Dzeko, che ha preso la maglia n.9 lasciata da Beltran, il quale è prossimo ai saluti (di qui la mancata convocazione per stasera), destinazione Cska Mosca per 11 milioni e contratto fino al 2030.