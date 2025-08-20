Polissya-Fiorentina, giovedì ore 20: dove vederla in tv, in chiaro e streaming

Il primo appuntamento della Fiorentina di Stefano Pioli sarà in Slovacchia, contro gli ucraini del Polissya. Il preliminare di Conference League è ormai un appuntamento canonico per la viola. Il trionfo europeo è un obiettivo dichiarato per Pioli ed il suo gruppo, ed il percorso inizierà in Slovacchia. Il Polissya ha scelto proprio questo paese per le proprie gare interne, date le note vicende belliche tra Ucraina e Russia (abbiamo analizzato proprio questo tema qui). Non sarà una sfida semplice, data la diversa condizione fisica delle due squadre. Ecco dove sarà possibile vedere la sfida.