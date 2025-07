Tuttosport e il no di Pioli alla Nazionale: “Mi ha chiamato la Fiorentina…”

Nel classico articolo che riassume e riepiloga la conferenza stampa di presentazione di Stefano Pioli come nuovo allenatore della Fiorentina, Tuttosport si sofferma su una risposta che riporta la mente ai giorni complessi post-esonero di Luciano Spalletti da parte della Nazionale italiana.

Quello di Pioli, infatti, era il secondo nome sulla lista del presidente federale Gabriele Gravina, e al no di Claudio Ranieri, che ha preferito mantenere la parola data alla Roma, ha fatto seguito quello del tecnico parmense; di conseguenza, la scelta è ricaduta su un altro ex viola, anche se solo per pochi giorni, ovvero Gennaro Gattuso.