Tuttosport: “Commisso ha sempre smentito la cessione, ma ora decide Catherine”

Il Corriere dello Sport sul futuro di Rocco Commisso

Redazione VN 18 gennaio 2026 (modifica il 18 gennaio 2026 | 08:28)

Ora spetta a Catherine Commisso decidere il futuro della Fiorentina. Fino a pochi mesi fa Rocco Commisso aveva sempre respinto con decisione le voci di una possibile cessione del club, nonostante le difficoltà sportive, la squadra in zona retrocessione e il clima di forte contestazione. Dopo la scomparsa dell’imprenditore italoamericano, però, lo scenario è cambiato radicalmente. Come lo stesso Rocco aveva confidato dopo la morte di Joe Barone, sarebbe stata la moglie Catherine, compagna di una vita e presenza costante in ogni scelta cruciale, a raccogliere il testimone e a ridisegnare il futuro del club viola.

Catherine Commisso, conosciuta a Firenze e legata a Rocco da cinquant’anni di matrimonio, è sempre stata una figura riservata ma determinante, coinvolta nelle decisioni più importanti: dall’acquisto della Fiorentina alla realizzazione del Viola Park, dove persino la chiesa è dedicata a lei. Superata la fase del dolore, la famiglia dovrà scegliere se restare alla guida della società o valutare una cessione, ipotesi che alcuni collocano nell’anno del centenario, pur senza certezze su tempi e modalità. La priorità immediata resta comunque la gestione di Mediacom, l’impero delle comunicazioni fondato da Commisso, ma il destino della Fiorentina resta un tema centrale.

Il club, dal canto suo, si presenta in condizioni di grande solidità: conti in ordine, nessun debito bancario, vincoli finanziari rispettati e una valutazione stimata tra i 350 e i 400 milioni di euro, nonostante gli oltre 90 milioni investiti nell'ultima campagna acquisti. Negli ultimi mesi Mark Stephan e Alessandro Ferrari hanno gestito l'operatività a Firenze, mentre l'ingaggio di Fabio Paratici come direttore sportivo dal 4 febbraio segnala la volontà di strutturare il futuro, qualunque esso sia. Come ha ricordato l'ex sindaco Dario Nardella, Catherine ha sempre condiviso le scelte con il marito e, pur gravata da una grande responsabilità, saprà decidere con amore e rispetto per Firenze e per la Fiorentina. Lo scrive Tuttosport.