Tutti con Kean. Oggi il rientro, partirà per Siviglia ma è in dubbio dal 1′

Moise Kean riabbraccerà oggi i compagni e Palladino. Si allenerà due giorni e partirà per Siviglia, resta in dubbio l'impiego dall'inizio

Moise Kean torna alla normalità. Oggi l'attaccante tornerà al Viola Park dopo alcuni giorni passati in famiglia, diversi. Da martedì ha messo il pallone in secondo piano, abbandonando il ritiro di Cagliari verso Parigi per motivi familiari. Come sottolinea Repubblica, tutti si sono comportati in modo impeccabile con lui: un senso di protezione e affetto con riserbo necessario verso un ragazzo toccato nel profondo. I compagni gli hanno dedicato la vittoria nel derby, oggi sarà di nuovo con il gruppo.