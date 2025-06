TS: “Torino, cercasi esterni d’attacco. Vagnati valuta due giocatori viola”

Urgenza di jolly offensivi in casa Torino, con l'arrivo di Baroni in panchina. Come scrive Tuttosport, al tecnico toscano sono stati promessi almeno due titolari, d’altra parte le virtù tattiche del 4-2-3-1 si appoggiano, in modo fondamentale, sul fronte offensivo, sulle capacità di svariare e di incidere di trequartisti e ali. E con Elmas restituito al Lipsia e Karamoh in scadenza di contratto occorrono rinforzi sotto il profilo sia della qualità sia numerico. Come scrive Tuttosport, Vlasic è sicuramente un punto di riferimento, ma pressoché l’unico in questo momento. Njie è un giovane che potrà dare un contributo entrando dalla panchina e crescendo senza troppo pressioni, occorre poi anche un’alternativa a Lazaro, utile tatticamente come raccordo. Almeno due ali/trequartisti dovranno arrivare e con il tipico mercato a rilento di Cairo e la scelta di incamerare liquidità prima di procedere a spese più o meno significative è del tutto evidente che Vagnati continui, nel giro d’orizzonte, a discutere di profili diversi.