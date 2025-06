La Fiorentina ha scelto Stefano Pioli come nuovo allenatore e il tecnico ha accettato di tornare a Firenze per la seconda volta in panchina, dopo il biennio 2017-2019. L'accordo è sostanzialmente raggiunto, ma l'annuncio ufficiale richiederà ancora tempo a causa di alcuni nodi da sciogliere: Pioli è infatti ancora sotto contratto con l'Al-Nassr fino al 2027 e deve completare i giorni di residenza fiscale in Arabia (sei mesi più un giorno) per beneficiare di vantaggi fiscali sul rientro in Italia.