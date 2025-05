TS: “Il riscatto di Fagioli è un buon affare per tutte le parti in causa”

Il centrocampista, infatti, rimarrà in un club in cui ha ritrovato fiducia. La Fiorentina potrà contare anche nel futuro di un elemento di qualità tecnica in rosa, mentre la Juventus inserirà risorse economiche fresche per la prossima campagna acquisti estiva.

Prima della rimonta viola di domenica sera sembrava possibile un rientro alla base di Fagioli in tempo per il Mondiale per Club, ipotesi poi tramontata con un riscatto che fa felice anche Palladino. Proprio il tecnico viola, al termine della gara con l'Udinese, rispondendo ad una domande sull'ormai ex giocatore della Juventus, lo ha ringraziato per tutto l'impegno, nonostante il momento difficile vissuto nelle precedenti settimane.