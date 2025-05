Fiorentina, ecco Fagioli! Regalo per la Conference, CorSport: “Le cifre totali”

Fagioli ha collezionato 21 presenze in quattro mesi tra campionato e Conference League, realizzando due gol — uno in ciascuna competizione — e ora potrà affrontare il futuro con maggiore serenità, essendo parte integrante del progetto viola. La sua conferma è un segnale di continuità e fiducia da parte della Fiorentina, che nei prossimi giorni dovrà valutare anche altri riscatti e decisioni legate ai prestiti in rosa. Lo scrive il Corriere dello Sport.