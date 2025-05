TS è convinto: “Pradé ha gettato ombre pesanti sulla posizione di Palladino”

"Nel primo tempo, Yeboah, si è trasformato nelle sua versione turbo, superando più volte gli avversari in maglia viola. Nella seconda frazione, invece, sono arrivate le due reti del Venezia. La prima realizzazione è di Fali Candé che di mano-petto controlla il pallone e con il destro gira in porta. In conferenza stampa Raffaele Palladino dirà che il gol era da annullare e Marelli a DAZN lo confermerà. Dopo il gol il tecnico viola cambia inserendo due centrocampisti di sostanza e la Fiorentina preme, ma su un palo interno colpito da Ranieri (complice la parata con il piede di Radu) arriva il contropiede fulmineo del Venezia. 2-0 e partita in ghiaccio. Fiorentina si sbilancia ancora di più e con il massimo sforzo possibile trova il gol che accorcia le distanze con l’ormai solito Mandragora nel finale. Non basta però, arriva la seconda sconfitta in campionato che in 9 giorni (Conference compresa) cambia completamente la stagione dei viola che rischiano di mancare anche la qualificazione europea"