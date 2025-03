Ts: “Balla tutta la Fiorentina sotto la pioggia, Kean leader”

Balla tutta la Fiorentina sotto la pioggia davanti alla curva dei suoi tifosi. Obiettivo qualificazione raggiunto con il successo per 3-1, rimontato il Panathinakos che aveva vinto all'andata per 3-2, primo tempo dominato e ripresa di lotta e sofferenza. Alla fine è un risultato voluto cercato e meritato da Palladino e dai suoi ragazzi. Sarà la partita della svolta? - si chiede Tuttosport. Già domenica la risposta visto che al Franchi arriverà la Juventus. Intanto i viola e il loro allenatore hanno ottenuto quello che stava più a cuore, superare il turno e andare avanti in coppa. Terzo anno consecutivo per la Fiorentina ai quarti della competizione. I prossimi rivali saranno gli sloveni del Celje(eliminato il Lugano ai rigori).