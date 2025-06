Svolta nel calciomercato in Italia: pronto il cambio sulla durata dei contratti

Il calcio, e tutti gli altri sport professionistici, sono prossimi ad una svolta epocale. Il Decreto legge approvato venerdì dal Consiglio dei Ministri introduce, tra le varie misure urgenti in materia di sport, una modifica di rilevante impatto in ambito di rapporti di lavoro sportivo professionistico.

La regola, introdotta nel 1981 e poi riformata nel 2021, cambierà dopo la promulgazione del Presidente della Repubblica, quando il Decreto entrerà in vigore. Una differenza di tre anni che cambierà il modo di fare calciomercato in Italia .

I cambiamenti nello specifico

Con 8 anni diminuiscono le quote di ammortamento annue e, pertanto, il peso a bilancio del calciatore stesso: possono crescere gli investimenti. Per fare un esempio: se una società spende 40 milioni per un giocatore con un contratto di 8 anni, la quota annua di ammortamento da iscrivere a bilancio è di 5 milioni (si divide il costo del cartellino per la durata del contratto), contro una cifra di 8 milioni in caso di contratto di 5 anni. Per ottenere il costo totale a bilancio bisogna, poi, aggiungere lo stipendio lordo annuo.