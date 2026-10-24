Andrea Stramaccioni, ex allenatore dell'Inter, è stato intervistato alla Gazzetta dello Sport per presentare la sfida tra i nerazzurri e la Fiorentina:

Nelle ultime cinque di campionato, tranne che col Parma, l’Inter è andata in svantaggio e poi ha rimontato: come si spiegano però questi approcci sbagliati?

Col Parma avevo visto un’Inter affamata fin dai primi minuti. La Fiorentina è una squadra che tende al palleggio per uscire sulle fasce, potrebbe soffrire questo approccio e di contro beneficiare di ritmi più bassi.

E quella capacità di rimontare in campionato che segnale è?

È la conferma dei valori, della forza dei nerazzurri e delle risorse a disposizione sia individuali sia come idee di gioco. Se l’Inter “fa l’Inter” fai fatica ad arginarla in campionato.

Chi della Viola potrà mettere in difficoltà Chivu?

Mastantuono perché è in grado di creare superiorità nello stretto ed è sfrontato nel cercare giocate di livello superiore.