Stramaccioni promuove Mastantuono
VIDEO - Inter-Fiorentina, le migliori quote per il match di San Siro
Andrea Stramaccioni, ex allenatore dell'Inter, è stato intervistato alla Gazzetta dello Sport per presentare la sfida tra i nerazzurri e la Fiorentina:
Nelle ultime cinque di campionato, tranne che col Parma, l’Inter è andata in svantaggio e poi ha rimontato: come si spiegano però questi approcci sbagliati?
Col Parma avevo visto un’Inter affamata fin dai primi minuti. La Fiorentina è una squadra che tende al palleggio per uscire sulle fasce, potrebbe soffrire questo approccio e di contro beneficiare di ritmi più bassi.
E quella capacità di rimontare in campionato che segnale è?
È la conferma dei valori, della forza dei nerazzurri e delle risorse a disposizione sia individuali sia come idee di gioco. Se l’Inter “fa l’Inter” fai fatica ad arginarla in campionato.
Chi della Viola potrà mettere in difficoltà Chivu?
Mastantuono perché è in grado di creare superiorità nello stretto ed è sfrontato nel cercare giocate di livello superiore.
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