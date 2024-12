Stadio, al Franchi coi lavori: il centenario del 2026 è salvo, con 35mila posti

La Fiorentina rimarrà a giocare allo stadio Franchi per tutta la durata dei lavori di ristrutturazione. Il centenario della squadra viola che cadrà nel 2026 è salvo, perché la capienza sarà di 35 mila posti. È la sintesi che il Corriere Fiorentino fa dell'incontro tenutosi ieri in prefettura. Al Cosp (comitato ordine e sicurezza), hanno partecipato la sindaca di Firenze Sara Funaro, il dg gigliato Alessandro Ferrari, il sindaco di Empoli Alessio Mantellassi e Andrea Butti per la Lega Serie A. Alla riunione hanno preso parte anche dirigenti dell’Empoli e rappresentanti della regione Toscana.