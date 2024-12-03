Importante incontro tra le parti

Redazione VN
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Non solo campo e, purtroppo, ospedale, sempre d'attualità nonostante il pericolo maggiore per Edoardo Bove sia stato scongiurato. A Firenze oggi tiene banco anche la questione relativa allo stadio Franchi, con un incontro in programma in Prefettura. A questo appuntamento parteciperanno il sindaco di Firenze, Sara Funaro, il prefetto, Francesca Ferrandino, il governatore Eugenio Giani, il sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi e rappresentanti della Fiorentina, dell'Empoli e della Lega Serie A. 

Cosa si vuole ottenere

L'obiettivo è quello di velocizzare i lavori rispetto alla scadenza prevista per il 2029 e in questo senso, scrive La Nazione, la Fiorentina la scorsa settimana ha richiesto al Comune un dossier sullo stadio per capire che tipo di investimento poter fare sull'impianto: pare che il club viola stia valutando di intervenire per coprire i costi della copertura della Ferrovia, di mezza Maratona e per gli interventi previsti in tribuna. 
cantiere stadio

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