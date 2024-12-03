Importante incontro tra le parti
Non solo campo e, purtroppo, ospedale, sempre d'attualità nonostante il pericolo maggiore per Edoardo Bove sia stato scongiurato. A Firenze oggi tiene banco anche la questione relativa allo stadio Franchi, con un incontro in programma in Prefettura. A questo appuntamento parteciperanno il sindaco di Firenze, Sara Funaro, il prefetto, Francesca Ferrandino, il governatore Eugenio Giani, il sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi e rappresentanti della Fiorentina, dell'Empoli e della Lega Serie A.
Cosa si vuole ottenereL'obiettivo è quello di velocizzare i lavori rispetto alla scadenza prevista per il 2029 e in questo senso, scrive La Nazione, la Fiorentina la scorsa settimana ha richiesto al Comune un dossier sullo stadio per capire che tipo di investimento poter fare sull'impianto: pare che il club viola stia valutando di intervenire per coprire i costi della copertura della Ferrovia, di mezza Maratona e per gli interventi previsti in tribuna.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Conferenze stampa
Vanoli: "Quando perdo sto di m***a. Beto-Pellegrino anche insieme, dubbio Ranieri"
Conferenze stampa
Vanoli: "Goncalves ha più gol e assist di tutti ma non dobbiamo farlo correre"
Esclusive
"Attacchiamo i mezzi spazi e l'ultimo terzo da grande squadra": cosa intende Vanoli
Radio e tv
Poesio: "La società si sta abituando alla sconfitta. Avrei già chiamato Paratici"
Radio e tv
Valcareggi: "Retrocedere? Chi lo dice si vuol male. Il mercato è da coppe Europee"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti