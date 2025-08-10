Squadra in crescita, e Sohm esordisce da veterano. Comuzzo: nulla di grave

La Gazzetta dello Sport analizza la prova della Fiorentina all'Old Trafford contro il Manchester United LEGGI QUI. Gli ottimi segnali arrivati dal neoacquisto Simon Sohm e la crescita generale della squadra sono le migliori indicazioni arrivate dalla sfida dell'Old Trafford dove la Fiorentina ha affrontato il Manchester alla pari e con l'impatto giusto sulla partita. L'autore del vantaggio all'8' è stato proprio Sohm, che ha esordito in viola e lo ha fatto subito al meglio, dal primo minuto come se fosse un veterano della formazione di Pioli. Per lui anche una traversa e un'altra occasione da rete. Per i viola da segnalare anche un diagonale di Moise Kean, mentre per il Manchester, che ha fatto un mercato milionario ma pare ancora lontano dalla vera rinascita, i pericoli principali sono arrivati al 30' da Yoro (sugli sviluppi di un calcio d'angolo) e poi da Cunha, oltre all'autorete di Gosens. Da segnalare per quanto riguarda la Fiorentina, l'uscita dal campo di Pietro Comuzzo, sostituito nel primo tempo: nessun infortunio, ma solo un disturbo allo stomaco. È stata poi la gara dell'ex David De Gea che ha ricevuto all'inizio della gara una targa dallo United (dove ha giocato per 12 anni) e poi la standing ovation dei 65 mila dell'Old Trafford quando è stato sostituito nel finale.