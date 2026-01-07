Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Squadra che vince non si cambia, con 2 eccezioni: pronti Kean e Gosens

Corriere Fiorentino

Squadra che vince non si cambia, con 2 eccezioni: pronti Kean e Gosens

formazione fiorentina
Il Corriere Fiorentino sulla formazione della Fiorentina
Redazione VN

Squadra che vince non si cambia. Del resto la Fiorentina non può permettersi chissà quale turnover. Meglio pensare partita, e magari sfruttare le enormi difficoltà di una Lazio in super emergenza.

Per questo Vanoli sembra deciso a riproporre la stessa formazione che ha battuto la Cremonese, con due eccezioni. Una sicura (Kean al posto di Piccoli al centro dell’attacco) e una probabile, ma non scontata.

Gosens infatti si candida al ritorno tra i titolari, anche se non è da escludere che parta ancora Ranieri, col tedesco dentro a gara in corso. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

Leggi anche
Nessun esodo all’Olimpico, ma la Fiorentina non sarà sola: 400 viola a Roma
Le prime pagine dei quotidiani sportivi: “Lazio a metà, assalto a Kean”

© RIPRODUZIONE RISERVATA