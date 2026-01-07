Squadra che vince non si cambia. Del resto la Fiorentina non può permettersi chissà quale turnover. Meglio pensare partita, e magari sfruttare le enormi difficoltà di una Lazio in super emergenza.
Squadra che vince non si cambia, con 2 eccezioni: pronti Kean e Gosens
Per questo Vanoli sembra deciso a riproporre la stessa formazione che ha battuto la Cremonese, con due eccezioni. Una sicura (Kean al posto di Piccoli al centro dell’attacco) e una probabile, ma non scontata.
Gosens infatti si candida al ritorno tra i titolari, anche se non è da escludere che parta ancora Ranieri, col tedesco dentro a gara in corso. Lo scrive il Corriere Fiorentino.
