“Speriamo che Kean faccia Kean”. Con la Lazio esame importante per molti fattori

Esame importante

Non è la classica partita da ultima spiaggia (non dovrebbe essere sempre in virtù della posizione assunta dal club nei confronti del tecnico), ma con due punti conquistati in sei partite, nella capriola di rendimento dopo le otto vittorie di fila che continua ad essere difficilmente spiegabile, non esiste altra strada che affrontare la prova più dura e cercare di superarla in qualche modo, dando così un calcio alla crisi prima ancora sotto il profilo psicologico che tecnico. È un esame per la difesa, è un esame per i calciatori che si sono un po’ smarriti o che non si sono ancora espressi per quelle che sono le loro qualità riconosciute, e il pensiero va ad Adli e Gudmundsson tanto per dirne due non casuali e non banali. È un esame per Palladino, come ruolo e responsabilità impongono nelle cose che funzionano e, soprattutto, nelle cose che non funzionano, dopo che lo stesso allenatore viola ha ribadito di essere in piena sintonia con il gruppo e di avere fiducia totale nel gruppo: l’esame-Lazio avrà comunque un esito e darà le risposte per disegnare l'immediato futuro.