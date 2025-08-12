Sohm esordio e gol. E domani è il suo giorno. Oggi si ripopola il Viola Park

Ha già debuttato - e che prima volta, gol a Old Trafford e prestazione maiuscola - ma solo fra qualche ora si presenterà ufficialmente alla stampa. Domani, 13 agosto, al Viola Park sarà il giorno di Simon Sohm,protagonista nella conferenza stampa che si terrà nel centro sportivo di Bagno a Ripoli alle ore 14.
Centro sportivo che, per quanto riguarda la prima squadra, inizierà a ripopolarsi a partire da oggi pomeriggio. Nel frattempo, i calciatori di Stefano Pioli hanno sfruttato le 48 ore di pausa concesse al termine della tournée inglese per mini-vacanze in giro per l'Europa.
Alcuni sono rimasti in Gran Bretagna (nello specifico a Londra) per il fine settimana, altri si sono goduti le ultime giornate di mare: tra questi Marin Pongracic, che sabato è volato subito a Napoli con amici, dividendosi tra giri turistici e gite in barca in Costiera Amalfitana. Lo scrive il Corriere dello Sport.
