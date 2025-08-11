Fissata la presentazione ufficiale di Simon Sohm: tutte le info

Quanti sono i giocatori che possono vantarsi di aver segnato il primo gol, anche se non ufficiale, ancora prima di essere presentati con la loro nuova squadra? Simon Sohm, acquistato dalla Fiorentina dal Parma per 16 milioni, è uno di questi dato che il 9 agosto ha segnato nell'amichevole contro il Manchester United e sarà presentato il 13. Violanews sarà ovviamente presente e vi proporrà tanto la diretta testuale, quanto contenuti video durante e dopo l'evento.