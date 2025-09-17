Sohm: “Difficile lottare con Pongracic. Conference? Possiamo arrivare in finale”

Il centrocampista della Fiorentina, Simon Sohm, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport nella quale ha parlato della squadra e dei compagni:
All'inizio ho legato soprattutto con quelli che parlano tedesco, quindi Gosens ma anche Pongracic e Dzeko. Poi anche con Kean e Ndour, ma mi sto trovando bene con tutti. Stupito da Moise che è fortissimo. Ma anche lottare con Pongracic ogni giorno è difficile, è forte fisicamente e tecnicamente. Poi mi piace tanto anche Gudmundsson. Como? Ho visto la partita che hanno fatto contro il Genoa. Mi piace molto come giocano e hanno individualità importanti, su tutti Nico Paz. Anche l'anno scorso col Parma abbiamo sofferto contro di loro.
Kean e la musica—
Mi piace sia la trap che l'hip hop, però ascolto prevalentemente artisti americani e inglesi. Adesso che è su Efc2026 mi toccherà ascoltare anche Moise (ride, ndc).
De Gea—
Non ho mai giocato o visto uno così forte tra i pali, è impressionante. Ci fa sentire più sicuri e anche come ragazzo è fantastico.
Il centrocampo—
Abbiamo tanti giocatori con molta qualità, siamo forti e lo sappiamo, adesso dobbiamo dimostrarlo sul campo e questa è la cosa più difficile. Ma stiamo lavorando per farlo.
I tifosi—
I tifosi sono sempre accanto a noi. Anche dopo la sconfitta contro il Napoli, anche se non abbiamo giocato una grande partita, ci hanno applaudito.
Conference—
Sì certo, è un obiettivo chiaro per noi. Secondo me abbiamo anche una squadra forte per arrivare alla finale di Lipsia. Losanna? Sì anche se casa mia è più in là, a Zurigo. Lì c'è la mia famiglia e quella è la mia città (e la squadra) del cuore.
