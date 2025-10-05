Viola News
Senza Angelino, ma con Dybala: la probabile formazione della Roma

La probabile formazione della Roma
Per Gasperini la partita contro la Fiorentina porta cambiamenti importanti. Il tecnico perde Angeliño, costretto a saltare il match per influenza, e deve decidere come sostituirlo: Tsimikas non ha convinto nella sfida contro il Lille, mentre Rensch può adattarsi sulla fascia destra se necessario, liberando Celik per la sinistra. La decisione definitiva arriverà questa mattina, con la possibilità di qualche ulteriore variazione tattica a seconda delle scelte sul reparto esterni.

Buone notizie invece da Dybala, convocato e disponibile per la panchina dopo un allenamento di rifinitura. Il numero 10, fermo tre settimane per infortunio e con solo un allenamento e mezzo nelle gambe, sarà probabilmente utilizzato solo negli ultimi minuti in caso di necessità, in modo da preservarlo e permettergli di recuperare pienamente durante la sosta delle nazionali.

Le scelte definitive riguardano anche il resto della squadra. In attacco Soulé affiancherà Pellegrini (favorito su El Shaarawy) alle spalle di Dovbyk. A centrocampo ritorna Koné, assente contro il Lille, affiancato da Cristante. In difesa Mancini torna al centro, con N’Dicka a sinistra e Celik favorito su Hermoso a destra. Tra i pali ci sarà Svilar, deciso a riscattare la pesante sconfitta di un anno fa, quando subì cinque gol nella peggior partita da quando veste la maglia della Roma. Lo scrive Il Corriere dello Sport.

