Senza Angelino, ma con Dybala: la probabile formazione della Roma

Le scelte definitive riguardano anche il resto della squadra. In attacco Soulé affiancherà Pellegrini (favorito su El Shaarawy) alle spalle di Dovbyk. A centrocampo ritorna Koné, assente contro il Lille, affiancato da Cristante. In difesa Mancini torna al centro, con N’Dicka a sinistra e Celik favorito su Hermoso a destra. Tra i pali ci sarà Svilar, deciso a riscattare la pesante sconfitta di un anno fa, quando subì cinque gol nella peggior partita da quando veste la maglia della Roma. Lo scrive Il Corriere dello Sport.
