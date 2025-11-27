Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Sentite Marin: “Forte Kean, ma noi abbiamo Jovic! Fiorentina, ti rialzerai”

Gazzetta dello Sport

Sentite Marin: “Forte Kean, ma noi abbiamo Jovic! Fiorentina, ti rialzerai”

Sentite Marin: “Forte Kean, ma noi abbiamo Jovic! Fiorentina, ti rialzerai” - immagine 1
Parla il centrocampista della squadra graca
Redazione VN

La Gazzetta dello Sportha intervistato Razvan Marin, centrocampista dell'AEK Atene ma ex Cagliari, Empoli e Ajax. Ecco le sue parole sulla sfida contro la Fiorentina:

Credo di aver fatto una bella scelta. L'Aek è una società solida, ben strutturata, molto organizzata. Mi piace Atene, vivo vicino al mare con la famiglia e per ora sono molto felice anche della squadra

LA FIORENTINA

Che sarà una partita molto difficile, ma noi ci proveremo in ogni modo. La Fiorentina è forte e sono sicuro che uscirà dalla situazione in cui si trova in campionato. Sono amico di Piccoli col quale ho giocato fino alla scorsa stagione. Ma tutto l'attacco viola è forte. Se penso a Kean e Dzeko. E a centrocampo hanno preso giovani di prospettiva e di valore

ATENE

Una buona squadra, pure noi davanti con Jovic e Zini siamo messi bene. Ci sono tanti italiani di esperienza

DIFESA

Vero. Dobbiamo essere più organizzati e anche cattivi. Soprattutto se affrontiamo una squadra come la Fiorentina

Leggi anche
Nazione: “Vanoli al debutto, ma non interessa emozionarsi. Serve leadership”
CorSport: “La sintesi perfetta delle parole di Nicolussi Caviglia e di Vanoli”

© RIPRODUZIONE RISERVATA