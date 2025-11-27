La Gazzetta dello Sportha intervistato Razvan Marin, centrocampista dell'AEK Atene ma ex Cagliari, Empoli e Ajax. Ecco le sue parole sulla sfida contro la Fiorentina:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Sentite Marin: “Forte Kean, ma noi abbiamo Jovic! Fiorentina, ti rialzerai”
Gazzetta dello Sport
Sentite Marin: “Forte Kean, ma noi abbiamo Jovic! Fiorentina, ti rialzerai”
Parla il centrocampista della squadra graca
Credo di aver fatto una bella scelta. L'Aek è una società solida, ben strutturata, molto organizzata. Mi piace Atene, vivo vicino al mare con la famiglia e per ora sono molto felice anche della squadra
LA FIORENTINA
Che sarà una partita molto difficile, ma noi ci proveremo in ogni modo. La Fiorentina è forte e sono sicuro che uscirà dalla situazione in cui si trova in campionato. Sono amico di Piccoli col quale ho giocato fino alla scorsa stagione. Ma tutto l'attacco viola è forte. Se penso a Kean e Dzeko. E a centrocampo hanno preso giovani di prospettiva e di valore
ATENE
Una buona squadra, pure noi davanti con Jovic e Zini siamo messi bene. Ci sono tanti italiani di esperienza
DIFESA
Vero. Dobbiamo essere più organizzati e anche cattivi. Soprattutto se affrontiamo una squadra come la Fiorentina
© RIPRODUZIONE RISERVATA