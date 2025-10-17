Gianluca Mancini, difensore della Roma, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport.Ecco le sue parole sulla Conference League, competizione che la Fiorentina sta cercando di vincere da ormai 4 anni:
Sentite Mancini: “Conference? Screditata da tutti, ma vincerla è difficilissimo”
Gioia sicuramente la vittoria della Conference: screditata da tutti, noi sappiamo quanto è stato difficile vincerla.
Ripenso ai festeggiamenti, a tutta quella gente. Il dolore è invece Budapest, dove mi capitò di tutto: l'assist per il gol di Dybala, l'autogol che mi rotola sempre in testa e il rigore sbagliato, il primo calciato in vita mia. Spesso dopo mi svegliavo sognando di ribattere il rigore, quella finale resta una pugnalata
