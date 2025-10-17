Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Sentite Mancini: “Conference? Screditata da tutti, ma vincerla è difficilissimo”

Gazzetta dello Sport

Sentite Mancini: “Conference? Screditata da tutti, ma vincerla è difficilissimo”

Sentite Mancini: “Conference? Screditata da tutti, ma vincerla è difficilissimo” - immagine 1
Mancini sulla Conference League
Redazione VN

Gianluca Mancini, difensore della Roma, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport.Ecco le sue parole sulla Conference League, competizione che la Fiorentina sta cercando di vincere da ormai 4 anni:

Gioia sicuramente la vittoria della Conference: screditata da tutti, noi sappiamo quanto è stato difficile vincerla.

Ripenso ai festeggiamenti, a tutta quella gente. Il dolore è invece Budapest, dove mi capitò di tutto: l'assist per il gol di Dybala, l'autogol che mi rotola sempre in testa e il rigore sbagliato, il primo calciato in vita mia. Spesso dopo mi svegliavo sognando di ribattere il rigore, quella finale resta una pugnalata

Leggi anche
TS: “Per Pioli un traguardo importante nella notte di domenica a San Siro”
Mutu: “Ho parlato con Commisso e vi dico una cosa. Pioli? Servono scelte coraggiose”

© RIPRODUZIONE RISERVATA