Scambio Biraghi-Spinazzola in stand-by. Il terzino del Napoli non è convinto

Il problema

La questione sembrerebbe facile da risolvere: Biraghi al Napoli e Spinazzola alla Fiorentina. Scambio secco e tanti saluti, ma la realtà è ben diversa. Il terzino ex Roma infatti starebbe facendo resistenza per rimanere in azzurro. Il rischio di non trovare ugualmente lo spazio che sente di meritare non lo entusiasma. E allora servirà ancora un po' di pazienza, tenendo presente che la linea Firenze-Napoli resta molto calda. Sullo sfondo restano ancora aperte le piste che porterebbero Biraghi in Turchia, alla corte di José Mourinho e del suo Fenerbahce, che nei mesi scorsi ha contattato la Fiorentina per chiedere informazioni. Lo riporta il Corriere dello Sport