Festa di Natale, Ferrari: “Non vogliamo mollare”. E Biraghi prende la parola

Martedì sera si è svolta al Viola Park la festa di Natale della Fiorentina, con la partecipazione degli sponsor. E' stata l'occasione per celebrare il 2024 che si sta chiudendo e brindare al nuovo anno. Come si vede nel video pubblicato oggi sui canali social del club viola, nel corso della serata ha preso la parola dal palco anche il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari che, oltre a portare i saluti di Rocco Commisso, ha detto: "Ringrazio tantissimo la prima squadra maschile e la squadra femminile per i risultati che stanno portando a casa e che ci stanno facendo vivere un momento particolare, veramente eccezionale. Non era facile prevedere un fine anno di questo tipo, invece noi ci siamo, siamo lì, come si dice non molliamo nulla e andremo avanti".