Non solo Pietro Comuzzo. La Nazione si concentra anche su Rolando Mandragora, ancora out per alcuni problemi fisici. Da domani, si legge, ogni giorno è buono per un aggiornamento tra Fiorentina e suo entourage per quanto riguarda il rinnovo del contratto.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Rinnovo Mandragora, settimana decisiva. Probabile cessione in caso di strappo
La Nazione
Rinnovo Mandragora, settimana decisiva. Probabile cessione in caso di strappo
La distanza tra le parti è ridotta, ma resiste da diverse settimane
Il club viola offre un rinnovo fino al 2028 (con opzione di un ulteriore anno) a una cifra poco più alta rispetto al milione e seicento mila euro percepito ora dal giocatore. Mandragora vorrebbe, invece, un rinnovo intorno ai 2 milioni annui. La speranza dell'entourage del giocatore è che la Fiorentina possa ritoccare l'offerta verso l'alto viste le cessioni di esuberi come Nzola e Sottil. Se, invece, si arriverà allo strappo, difficilmente Mandragora rimarrà con il contratto in scadenza (seppur con opzione per il 2027). A quel punto sarebbe probabile la cessione (8-10 milioni) con ritorno dei viola sul mercato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA