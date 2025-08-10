La Nazione: Thiaw al Newcastle. Il Milan si fionda su Comuzzo?

Il passaggio di Malick Thiaw dal Milan al Newcastle per 40 milioni potrebbe avere ripercussioni sulla Fiorentina. Come scrive, infatti, La Nazione per sostituire il tedesco il club rossonero potrebbe fiondarsi su Pietro Comuzzo (infortunatosi contro il Manchester United, ma non dovrebbe essere niente di grave). Lo scorso gennaio la società viola, per volere di Rocco Commisso, ha rifiutato una proposta da 35 milioni dal Napoli. La trattativa ancora non c'è, ma potrebbe innescarsi nei prossimi giorni. Da capire l'eventuale proposta economica del Milan e la posizione della Fiorentina che, se dovesse privarsi di Comuzzo, dovrebbe tornare con forza sul mercato dei difensori.
