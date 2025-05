Richardson, Ndour, Moreno: occasione Venezia per la permanenza in viola

Richardson

Tra questi Amir Richardson, classe 2002 e centrocampista arrivato la scorsa estate dal Reims per una cifra sostanziosa, sui 10 milioni di euro. La Fiorentina potrà valutare se, per farlo crescere, possa essere utile un prestito di un anno oppure tenerlo in casa e lasciarlo a disposizione di Raffaele Palladino (che avrà il suo peso nella decisione). Intanto gli ha fatto i complimenti per come è entrato nella sfida con il Betis ed è un ulteriore scatto nella considerazione. Richardson fin qui ha collezionato 24 presenze in Serie A a cui se ne aggiungono 11 in Conference LEGGI QUI, ed è stato impiegato sia a due sia a tre come nell'ultima uscita a Roma quando ha affiancato Mandragora (play) e Ndour.