Repubblica: “Un centenario in Serie B. La Fiorentina non esiste più”

Repubblica analizza la situazione della Fiorentina

Redazione VN 15 dicembre 2025 (modifica il 15 dicembre 2025 | 08:28)

La Fiorentina vive un incubo che, nel suo anno del centenario, assomiglia sempre più a una retrocessione annunciata. La sconfitta nello scontro diretto contro il Verona, un 2-1 amaro e beffardo, certifica una stagione in cui nulla funziona: dal campo alla società, passando per allenatori incapaci di dare una direzione a un gruppo disunito e senza vittorie. Decisiva la doppietta di Orban, favorita dagli ennesimi errori difensivi e da un De Gea ancora una volta incerto, simbolo di una squadra fragile e smarrita.

In mezzo c’è una Fiorentina confusa, priva di identità tattica, imprigionata in un 3-5-2 sterile e senza alternative. Il pareggio è arrivato solo per caso, sull’autogol di Nunez, prima di infrangersi contro le occasioni fallite da Kean, la traversa di Ranieri e una supremazia territoriale fatta di cross e poco gioco. Vanoli, più concentrato sull’aspetto motivazionale che su quello tattico, non è riuscito a dare risposte in un mese e mezzo, e le prossime sfide con Udinese e Parma rappresentano ormai un’ultima spiaggia anche per lui.

La cronaca della gara racconta di un primo tempo sotto ritmo, segnato dalla traversa di Bernede e dal gol di Orban in contropiede poco prima dell’intervallo, accolto dai fischi del Franchi. Nella ripresa illusione del pari e poi la beffa finale nel recupero, che condanna i viola all’ultimo posto con sei punti, senza vittorie e a otto lunghezze dalla salvezza. La città è passata dalla rabbia alla rassegnazione: fischi, cori amari, lacrime sugli spalti e ultras che lasciano lo stadio in anticipo. La squadra va in ritiro al Viola Park, ma la sensazione è che la Fiorentina abbia ormai un piede in Serie B. Lo scrive Repubblica Firenze.