Repubblica svela: “Palladino e la cena con la famiglia dopo la Juventus”

La svolta buona

L'edizione odierna di Repubblica sottolinea come il 3-5-2 permetta delle modifiche a seconda degli avversari, giostrando gli interpreti. Il centrocampo vede Fagioli al centro del gioco liberando Gudmundsson alle spalle di Kean: l'islandese ha infatti segnato tre gol in una settimana. Dodo e Gosens hanno più spazio di manovra anche in fase offensiva. Ma il lavoro di Palladino ha dato i frutti soprattutto a livello di rendimento mentale e atletico: il tema dei cali di concentrazione era evidente, ora è iniziato lo step successivo, soprattutto contro le medio-piccole. Il successo di domenica ha ridato fiducia ed entusiasmo, un pieno di energia cruciale per vivere una sosta serena, in una serata perfetta. Il merito di Palladino è stato quello di non abbattersi e recepire positivamente le critiche, consapevole che il percorso fosse già quello corretto. Domenica sera si è concesso una serata con la famiglia con cena in un locale del centro vista Ponte Vecchio per brindare alla notte più bella, quella della svolta.