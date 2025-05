Repubblica su rinnovo Comuzzo: “Fiorentina ha enorme forza sul mercato estivo”

Non solo La Gazzetta dello Sport. Anche Repubblica Firenze si concentra sul rinnovo di contratto di Pietro Comuzzo con la Fiorentina fino al 2029. Dopo aver riportato le parole rilasciate dal giocatore ai canali ufficiali viola, il quotidiano specifica che il rinnovo offre al club gigliato un'enorme forza anche in vista della sessione estiva. Il Napoli, infatti, potrebbe tornare alla carica, mentre apprezzamenti sono già arrivati dalla Juventus e dal Milan, voglioso di ricreare uno zoccolo italiano dentro il proprio spogliatoio, senza scordare la Premier e le piste estere. Forte di un contratto fino al 2029 la Fiorentina potrà così dire no a richieste non ritenute idonee.