Ufficiale: Comuzzo ha rinnovato il contratto con la Fiorentina

Il comunicato della Fiorentina: il giovane difensore ha prolungato fino al 2029 con opzione per un'altra stagione

Comuzzo è stato al centro di tante voci di mercato a gennaio e continua ad essere accostato ad altri club anche in vista della prossima stagione. Il rinnovo è un segnale di fiducia, ma non è detto che corrisponda ad una blindatura definitiva. Certamente per convincere la Fiorentina a sedersi ad un eventuale tavolo di trattativa, servirà un'offerta molto alta.