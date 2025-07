Repubblica: “Ritiro? Pioli vuole rinsaldare il rapporto società-tifosi”

Allenamenti a porte aperte, partite, presentazione delle squadre e possibilità di incontrare i giocatori. Non ci sarà il fresco di Moena, le meraviglie delle Dolomiti, ma il ritiro 2025 della Fiorentina al Viola Park di Bagno a Ripoli proverà ad assomigliare a quelli fatti in montagna in Val di Fassa dal 2012 al 2022. Dieci anni, ad eccezione degli anni del Covid, in cui l’estate dei tifosi era caratterizzata da Fiorentina e turismo, un appuntamento per tanti immancabile e unico nel corso della stagione per stare vicino alla squadra.

E, al terzo anno di preparazione nel proprio centro sportivo ci sarà un menù molto simile ai ritiri di qualche anno fa. Se Italiano infatti nel 2023 aveva svolto la prima parte di preparazione in un Viola Park ancora in fase di ultimazione e indisponibile per i tifosi- con tanto di polemiche sulla mancata agibilità, e se Palladino l’anno scorso aveva aperto per qualche seduta pomeridiana, Stefano Pioli, in arrivo in questi giorni a Firenze, è andato ancora di più in direzione dei tifosi.