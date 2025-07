Ritiro Fiorentina, tutte le informazioni: allenamenti, biglietti ed eventi

Tutto ciò che devi sapere sul ritiro estivo della Fiorentina: via il 14 luglio al Viola Park di Bagno a Ripoli

Redazione VN 8 luglio - 17:00

La stagione 2025-26 della Fiorentina prenderà ufficialmente il via lunedì 14 luglio con il ritiro estivo che si svolgerà, come di consueto, al Rocco B. Commisso Viola Park. La prima squadra maschile effettuerà due sedute di allenamento al giorno: quella mattutina sarà a porte chiuse, mentre la seconda, alle ore 18:30 circa, si svolgerà allo Stadio “Curva Fiesole” e sarà aperta al pubblico.

Le date delle sedute aperte e delle amichevoli — Di seguito il programma delle sedute con accesso ai tifosi e delle prime amichevoli estive:

15-16-18-19-22-23 luglio: Allenamenti a porte aperte

20 luglio: Amichevole interna contro la Fiorentina Under 20

25 luglio: Amichevole contro la Carrarese

L’ingresso sarà possibile a partire dalle ore 17:00, prenotando gratuitamente un tagliando d’accesso sul sito ufficiale di ACF. I biglietti per le due amichevoli potranno essere acquistati online o direttamente in biglietteria il giorno della gara, fino a esaurimento posti.

Viola Carpet, tour e fan zone La sera di lunedì 14 luglio alle ore 21:00 si terrà il Viola Carpet, evento d’apertura per salutare tutte le squadre viola – maschile, femminile e Under 20 – con la possibilità per i tifosi di partecipare previa prenotazione (fino a esaurimento posti).

Durante il ritiro sarà anche possibile partecipare a tour guidati del Viola Park, per scoprire da vicino la struttura e vivere l’ambiente viola. Tutte le informazioni su tariffe e prenotazioni sono disponibili sul sito ufficiale.

Nel periodo dal 15 al 25 luglio, nei giorni di allenamento a porte aperte, sarà attivo il Barberino Outlet Summer Village: un’area giochi e intrattenimento per bambini e ragazzi nei pressi dello Stadio “Davide Astori”.

Foto, autografi e dirette — Ogni giorno, al termine delle sedute pomeridiane, saranno organizzate sessioni di foto e autografi con i calciatori viola, presso lo Stadium Lounge accanto al Fiorentina Store. L’intero ritiro sarà seguito in diretta streaming sui canali ufficiali del club, con collegamenti dalle 10:00 per le attività del mattino e dalle 18:00 per quelle del pomeriggio.

Accesso e indicazioni — L’ingresso alla struttura sarà possibile dal parcheggio provvisorio del Viola Park. Per chi arriva da Firenze, il percorso consigliato è: SP34 – Via Pian di Ripoli – Via degli Olmi – Via Crocifisso del Lume/Via Della Nave a Rovezzano.

Si ricorda che non è consentito l’accesso con animali, né è permesso introdurre vetro, cibo o bevande. I rappresentanti dei media accreditati potranno accedere con tesserino da giornalista, mentre l’accesso a bordo campo sarà riservato ai fotografi iscritti ai registri della Lega.