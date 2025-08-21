L'assetto viola ed il trofeo

Alla Fiorentina, invece, il compito di iniziare al meglio la propria stagione e cercare di indirizzare per la prima volta in questi quattro anni una qualificazione già all’andata. Per rendere la serata di stasera più agevole Pioli non lascerà nulla al caso, ed è pronto a calare la miglior formazione possibile LEGGI QUI. Il tridente Dzeko- Kean- Gudmundsson tanto decantato e discusso è la strada più semplice per una serata tranquilla e il tecnico ripartirà dai tre tenori offensivi. A centrocampo il regista sarà Fagioli, mentre Sohm accanto a Nicolò avrà il compito di inserirsi per sfruttare le sue capacità in zona gol. Sulle corsie la corsa e la forza di Dodo e Gosens, mentre in difesa, davanti a De Gea ci saranno Comuzzo, Pongracic e Ranieri. Da Firenze, sono arrivati trecento cinquanta tifosi, pronti a riniziare un nuovo giro per l’Europa a caccia di nuove emozioni, nuove gioie e dopo quattro anni un trofeo. Quel trofeo cerchiato in rosso da Pioli nello spogliatoio come grande obiettivo stagionale. Un trofeo da dedicare a una città, ad Astori e che servirebbe anche per il tecnico per chiudere un cerchio con Firenze e la Fiorentina iniziato da giocatore e proseguito adesso in panchina.