La Repubblica analizza oggi l’esordio della Fiorentina nella Conference League 2025-2026 contro gli ucraini del Polissya. Come scrive subito il quotidiano, l’obiettivo è vincere la coppa per regalare un trofeo che manca a Firenze e alla...
La Repubblica analizza oggi l'esordio della Fiorentina nella Conference League 2025-2026contro gli ucraini del Polissya. Come scrive subito il quotidiano, l’obiettivo è vincere la coppa per regalare un trofeo che manca a Firenze e alla Fiorentina da quasi un quarto di secolo, obiettivo che è stato svelato da Pioli in uno dei primi discorsi alla squadra di luglio.

L'avversaria e la tragedia della guerra

La quarta partecipazione consecutiva, il quarto tentativo, partirà ancora da est: dopo Vienna e il Rapid due anni fa e dopo l’Ungheria con un passaggio del turno thrilling ai rigori contro la Puskas Academy l’anno scorso, stasera la Fiorentina troverà sulla sua strada per la fase a gironi il Polissya, squadra ucraina che ha trovato a Presov il suo teatro dei sogni europei. Il suo divertissment di qualche ora calcistico lontano dagli echi di una guerra sempre più logorante. Da Presov, terza città per numero abitanti della Slovacchia, il confine con l’Ucraina non è molto distante. Leopoli, la città simbolo di chi è in fuga dalla guerra, dista quattro ore di macchina, Zytomyr, la città natale del Polyssia a 150 chilometri da Kiev tra le più colpite dai bombardamenti, nove ore. Un tragitto che gli uomini di Rotan hanno compiuto tante volte in questi giorni, con il pullman causa spazio aereo inagibile.

L'assetto viola ed il trofeo

Alla Fiorentina, invece, il compito di iniziare al meglio la propria stagione e cercare di indirizzare per la prima volta in questi quattro anni una qualificazione già all’andata. Per rendere la serata di stasera più agevole Pioli non lascerà nulla al caso, ed è pronto a calare la miglior formazione possibile LEGGI QUI. Il tridente Dzeko- Kean- Gudmundsson tanto decantato e discusso è la strada più semplice per una serata tranquilla e il tecnico ripartirà dai tre tenori offensivi. A centrocampo il regista sarà Fagioli, mentre Sohm accanto a Nicolò avrà il compito di inserirsi per sfruttare le sue capacità in zona gol. Sulle corsie la corsa e la forza di Dodo e Gosens, mentre in difesa, davanti a De Gea ci saranno Comuzzo, Pongracic e Ranieri. Da Firenze, sono arrivati trecento cinquanta tifosi, pronti a riniziare un nuovo giro per l’Europa a caccia di nuove emozioni, nuove gioie e dopo quattro anni un trofeo. Quel trofeo cerchiato in rosso da Pioli nello spogliatoio come grande obiettivo stagionale. Un trofeo da dedicare a una città, ad Astori e che servirebbe anche per il tecnico per chiudere un cerchio con Firenze e la Fiorentina iniziato da giocatore e proseguito adesso in panchina.

