Conference League 2025/26: squadre, date della league phase, fase finale. Le info

Sarà la quarta Conference League consecutiva per la Fiorentina, che si è qualificata ai playoff scavalcando al sesto posto la Lazio all'ultima giornata di campionato. I viola, dunque, dovranno mettere in calendario un altro turno preliminare ad agosto dopo quelli con Twente (2022), Rapid Vienna (2023) e Puskas Akademia (2024). Vediamo quali sono le date della manifestazione e quali le squadre partecipanti, che aggiorneremo via via.