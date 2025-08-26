Repubblica: “Pioli chiede un centrale. Pellegrini il sogno quasi impossibile”

Come riporta La Repubblica, dopo la chiusura per l’arrivo dell’attaccante, la Fiorentina utilizzerà gli ultimi giorni di mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Pioli. Sul fronte esterni, il Torino continua a premere per Fortini: i viola aprirebbero solo a un prestito e, in caso di uscita, l’alternativa individuata è Tariq Lamptey del Brighton, classe 2000 e in scadenza nel 2026, profilo apprezzato per velocità e capacità di creare superiorità numerica.