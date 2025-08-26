Come riporta La Repubblica, dopo la chiusura per l’arrivo dell’attaccante, la Fiorentina utilizzerà gli ultimi giorni di mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Pioli. Sul fronte esterni, il Torino continua a premere per Fortini: i viola aprirebbero solo a un prestito e, in caso di uscita, l’alternativa individuata è Tariq Lamptey del Brighton, classe 2000 e in scadenza nel 2026, profilo apprezzato per velocità e capacità di creare superiorità numerica.
news viola
Repubblica: “Pioli chiede un centrale. Pellegrini il sogno quasi impossibile”
In difesa, nuovi arrivi sono legati a eventuali cessioni: Pioli vorrebbe un centrale rapido, capace anche di impostare da braccetto. A centrocampo, invece, Richardson ha estimatori, mentre il sogno resta Lorenzo Pellegrini, ormai fuori dai piani della Roma. L’operazione, tuttavia, è molto complessa per l’alto ingaggio e la concorrenza del West Ham, nonostante un sondaggio avviato da Pradé.
Sul fronte uscite resta in bilico la situazione di Lucas Beltran. Dopo il no al CSKA Mosca, che offriva un quinquennale da 3 milioni annui, l’attaccante spera sempre nel ritorno al River Plate, pronto a trattare per un prestito con diritto di riscatto. In Italia piace al Parma, ma potrebbe diventare un’opportunità last minute per squadre a caccia di un rinforzo offensivo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA