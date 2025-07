Repubblica: “Nuovo attaccante? Scartato Piccoli. All-in ad agosto”

Con l’uscita ormai imminente di M’Bala Nzola - i dettagli - e il futuro di Lucas Beltran sempre più incerto, la Fiorentina accelera sul fronte offensivo. L’obiettivo è chiaro: regalare a Stefano Pioli un altro attaccante puro, una punta centrale da alternare o affiancare a Moise Kean e Edin Dzeko in un reparto già profondo, ma che necessita ancora di un tassello importante per essere completo.

Tra i nomi emersi c’è quello di Sebastiano Esposito, ma non come prima punta. Il classe 2002 è considerato un trequartista più che un numero nove. I contatti con l’entourage ci sono stati, ma la Fiorentina lo valuterebbe solo in caso di una cessione tra i trequartisti. Intanto Cagliari e alcuni club olandesi hanno mostrato interesse per il giocatore, che al momento resta sullo sfondo.

Non solo attacco. Pradé e Goretti sono al lavoro anche per completare difesa e centrocampo. In mediana tutto ruota attorno al futuro di Mandragora, per cui si attendono sviluppi sul rinnovo, mentre in difesa si cerca un profilo veloce, in grado di dare profondità e copertura. Lo scrive la Repubblica.