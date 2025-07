VN – Nzola a un passo dal Pisa: pronto un contratto (complessivo) di 4 anni

M’Bala Nzola è pronto a salutare Firenze. L’attaccante angolano è infatti a un passo dal trasferimento al Pisa, operazione che si sta definendo in queste ore sulla base di un prestito con opzione di riscatto . Un’opzione che si trasformerà in obbligo qualora i nerazzurri dovessero centrare la permanenza in Serie A nella prossima stagione.

La formula è chiara: un primo anno in prestito e poi un triennale in caso di permanenza, per un accordo complessivo fino al 2029 (1+3). Nzola ha già aperto alla destinazione e ha dato il suo via libera al trasferimento: decisiva la volontà del tecnico Alberto Gilardino, che ha individuato proprio nell’ex Spezia il rinforzo ideale per completare il reparto offensivo pisano.