Repubblica: “Mondo capovolto in una settimana. La Conference non è un fastidio”

Repubblica Firenze sottolinea come nel giro di una settimana il mondo viola si sia capovolto. Sette giorni fa, infatti, la Fiorentina partiva da Firenze per la Polonia con l'obiettivo di onorare il play off di Conference League, ma con la testa rivolta al derby contro il Pisa. Ne è scaturita una grande risposta delle seconde linee, un secco 3-0 allo Jagiellonia che rende più tranquilla la partita di ritorno in programma giovedì. E i tre punti col Pisa hanno significato il raggiungimento del quartultimo posto. Ora la Conference può tornare ad essere una piacevole opportunità e non un mero fastidio. Certo, per conquistare la salvezza servirà lottare fino alla fine, ma la media punti di 1,25 a gara da quando è arrivato Vanoli e il cambio di passo in Serie A, 15 punti in 9 partite nel 2026, certificano una squadra diversa, più compatta, più matura e più coesa.