Repubblica: “L’Italia avrà un peso sul futuro di Kean. Lui vuole il Mondiale… “

Moise Kean ha dovuto rinunciare all’ultima occasione con la Nazionale prima dei Mondiali a causa di un risentimento muscolare alla coscia destra, avvertito proprio nell’ultimo allenamento prima della gara contro la Norvegia. Il problema si è manifestato dopo un tiro in porta durante la rifinitura, costringendolo a lasciare il ritiro azzurro. Gli accertamenti hanno escluso lesioni, ma il dolore lo avrebbe comunque reso indisponibile anche per la sfida successiva contro la Moldavia. Un vero peccato, considerando che Kean era in gran forma e si era guadagnato la maglia da titolare dopo una stagione brillante con la Fiorentina e ottime prove con l’Italia.

La sua esclusione arriva in un momento delicato anche per il futuro personale e di club. Con 28 gol stagionali tra club e Nazionale, Kean ha confermato di essere tornato protagonista. Ora si prepara a un’estate di vacanze ma anche di riflessione: tornerà al Viola Park per preparare la nuova stagione, conoscendo anche il nuovo allenatore, con la Fiorentina che continua a lavorare per riportare Stefano Pioli in panchina. La dirigenza viola vede nel tecnico ex Milan la guida ideale per il nuovo ciclo, ma la trattativa con l’Al-Nassr è complessa e richiederà tempo e diplomazia.